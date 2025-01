Australian Open, Alcaraz e Djokovic al terzo turno. Eliminato Passaro

Novak Djokovic continua a non brillare in queste prime battute degli Australian Open. Il 24 volte campione Slam, dieci volte vincitore sul cemento di Melbourne, dopo aver perso un set all'esordio contro il giovane Nishesh Basavareddy ha superato, ancora in quattro set, il numero 125 del mondo Jaime Faria con il punteggio di 6-1 6-7(4) 6-3 6-2 dopo tre ore di gioco. La partita si è disputata per due set e mezzo in condizioni normali prima della chiusura del tetto della Rod Laver Arena per l’arrivo della pioggia. Al terzo turno il serbo affronterà la testa di serie numero 27 del torneo Tomas Machac, che al quinto set si è imposto su Reilly Opelka.