Berrettini e la sfida contro Rune: c'è un dato che allarma l'azzurro. Tifosi preoccupati

Matteo Berrettini si prepara a scendere in campo per disputare il secondo turno degli Australian Open. Il tennista romano ha aperto la sua avventura a Melbourne Park battendo in quattro set Cameron Norrie e per continuare la sua corsa nel primo Slam della stagione dovrà battere il danese Holger Rune, numero 13 del mondo che ha invece avuto la meglio sul cinese Zhizhen Zhang al quinto set nella sua sfida di esordio. Nel corso della loro carriera Berrettini e Rune si sono già incontrati quattro volte e c'è un dato preoccupante che riguarda proprio i confronti diretti tra i due giocatori.