Swiatek e la citazione di Sinner sul caso doping: "A volte ci sono cose che…"

MELBOURNE (Australia) - Buona la prima. Nel primo turno degli Australian Open Iga Swiatek ha superato in due set (6-3, 6-4) la ceca Katerina Siniakova. Il successo all’esordio è stato accolto positivamente dalla campionessa polacca. “Sicuramente all’inizio non è stata la partita più facile - ha dichiarato al termine della partita - ma sono contenta della mia prestazione. Sento di aver giocato meglio alla fine del secondo set, sono riuscita a imparare da ciò che ho sbagliato all'inizio, in quei momenti in cui lei ha recuperato il break: sono felice di aver raggiunto il secondo turno”.