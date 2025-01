Sinner contro Schoolkate, chi vince? Il pronostico dell'intelligenza artificiale lascia pochi dubbi

Chi vince tra Jannik Sinner e Tristan Schoolkate? ChatGPT non ha dubbi. Interpellato sulla sfida del secondo turno agli Australian Open, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI si è espresso nettamente in favore del numero uno. Le probabilità di successo per il campione in carica sono addirittura dell'85%, mentre il giocatore di casa (in tabellone grazie a una wild card) vede le sue chances di passaggio del turno attestarsi al 15%. "Schoolkate ha un certo potenziale - spiega la chat virtuale -, ma contro un top player come Sinner sarà difficile sorprenderlo. La sua resistenza e la capacità di adattarsi al gioco altrui potrebbero farlo rimanere competitivo per qualche set, ma difficilmente riuscirà a impensierire Sinner in un match lungo". Poi ancora: "Se Sinner gioca al suo livello abituale, dovrebbe vincere senza troppi problemi". Per ChatGPT le probabilità di sorpresa "sono basse".