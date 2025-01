Falsi vaccini anti-Covid, Camila Giorgi chiede il rito abbreviato

Camila Giorgi ha chiesto il rito abbreviato nel processo sulle false vaccinazioni anti-Covid, in cui è imputata per falsità ideologica insieme ad altre 24 persone. L'ex tennista azzurra sarebbe l’unica ad aver optato per il rito alternativo, mentre i suoi genitori e il fratello avrebbero scelto di patteggiare, come scrive il Giornale di Vicenza. L’udienza preliminare è prevista per la prossima settimana. Tra gli imputati anche la cantante Madame, oltre a medici e pazienti coinvolti. Le indagini hanno rilevato centinaia di dosi falsamente registrate dalla dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, principale indagata.