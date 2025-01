Il gesto di Fritz che tutti apprezzano: cosa ha fatto con l'incasso del primo turno in Australia

La testa è concentrata sul campo da tennis, ma non può ignorare quello che succede fuori. Taylor Fritz, numero 4 del ranking Atp, ha deciso di donare 82.000 dollari, cioè la cifra guadagnata per aver superato il primo turno degli Australian Open contro Brooksby (6-2, 6-0, 6-3), ai soccorritori che stanno aiutando le persone colpite dagli incendi di Los Angeles, un evento gravissimo che ha messo milioni di persone sotto allerta rossa. Non solo l'americano, anche la tennista connazionale Madison Keys, che ha vissuto proprio a Los Angeles, ha donato 20.000 dollari al dipartimento dei vigili del fuoco della città.