Medvedev, altro show: subisce break e lancia la racchetta verso la panchina

Daniil Medvedev ancora protagonista in campo, ma non per il suo tennis. Durante il match degli Australian Open contro lo statunitense Learner Tien, valevole per il secondo turno, il tennista russo appare in difficoltà come avvenuto nel primo incontro contro il numero 418 del mondo Samrej. Dopo aver subito un break nel primo set, poi perso, il classe 1995 si sfoga scagliando violentemente la racchetta verso la sua panchina. Il tutto di fronte al folto pubblico della Margaret Court Arena, che rimane a bocca aperta.