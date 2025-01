Nardi e la curiosa scusa dopo la sconfitta in Australia: "Non dovevo andare in bagno perché poi..." 

Nardi in bagno: le sue parole

"Alla fine del terzo set sono andato in bagno e questo non mi ha giovato. Non avrei dovuto farlo, perché mi sono rilassato troppo e, quando sono rientrato in campo, ero molto stanco. Purtroppo, non sono più riuscito a ritrovare il ritmo,” ha confessato amareggiato. “Ero andato per cambiarmi, perché ero completamente sudato, ma non è stata una strategia efficace, anzi, è come se avessi interrotto il mio stesso slancio.” Una mossa che alla fine ha pagato.