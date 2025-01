Djokovic-Machac diretta: segui la sfida degli Australian Open  

Inizia il terzo turno degli Australian Open e tra le prime sfide in programma c'è quella tra Novak Djokovic e Tomas Machac. Il serbo sta cercando di ritrovare la miglior condizione, in attesa di sfidare i big del torneo australiano. Dall'altra parte il ceco, numero 25 del mondo, vuole sorprendere e provare il colpaccio. In palio c'è un posto agli ottavi di finale. Segui la sfida in diretta.