Australian Open, agli ottavi di finale Alcaraz e Zverev

Nessuna sorpresa in apertura di programma nel day 6 degli Australian Open. Carlos Alcaraz conquista l'accesso agli ottavi di finale del primo Slam della stagione battendo in quattro set il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 6-2 6-4 6-7 (3) 6-2 concedendo il primo parziale del suo torneo dopo un passaggio a vuoto nel tie-break del terzo. Lo spagnolo affronterà per un posto nei quarti di finale il vincitore della sfida tra il britannico Jack Draper e il beniamino di casa Aleksandar Vukic.