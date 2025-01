Sinner-Giron, Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner ha staccato il pass per il terzo turno degli Australian Open. Dopo il successo su Nicolas Jarry nel primo match ufficiale del suo 2025, il numero uno al mondo si è imposto su Tristan Schoolkate con il punteggio di 4-6 6-4 6-1 6-3 lasciando per strada il primo set del suo torneo. Per un posto negli ottavi di finale affronterà lo statunitense Marcos Giron, vittorioso al secondo turno su Tomas Martin Etcheverry.