Panatta, toccante messaggio a Sinner e la bordata a Kyrgios: “Fai solo una cosa…”

ROMA - Mentre Jannik Sinner si prepara a sfidare il 31enne statunitense Marcos Giron (n.46 Atp) sul cemento Melbourne, dove è impegnato a difendere il titolo vinto lo scorso anno agli Australian Open (primo Slam della stagione), gli appassionati di tennis italiani fanno il tifo per lui e tra questi ce n'è anche uno speciale come Adriano Panatta, ex tennista ed ex capitano azzurro che ha voluto dare qualche 'consiglio' al numero uno del mondo , che tra tre mesi (il 16 o 17 aprile) vedrà discutere il suo caso al Tas di Losanna, che dovrà pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Wada contro l'assoluzione dell'altoatesino da parte dell'Itia dopo la positività al Clostebol.

Panatta carica Sinner e punge Kyrgios

“La chiamano pressione, ma che vuoi farci? - ha scritto Panatta rivolgendosi direttamente a Sinner in una sorta di lettera pubblicata sul 'Corriere della Sera' -. Tu la conosci bene, è da un anno che ci convivi. E continui a vincere, che è una gran bella risposta a chi questa storia la sta tirando per le lunghe malgrado tu sia stato già assolto, e alla nuova categoria dei tennisti influencer che ne approfittano con grande cattivo gusto per strappare qualche 'like' in più". Una chiara 'frecciata' all'australiano Nick Kyrgios, il collega più critico nei confronti del numero uno del mondo.

Australian Open, i consigli dell'ex azzurro a Jannik

Panatta ha poi invitato Sinner a rispondere a critiche e pressioni sul campo: "Caro Jannik, più vinci più questo processo, se dovesse risolversi in una condanna, sembrerà ingiusto. Per cui ti posso chiedere solo di continuare a vincere. Agli Australian Open hai anche un buon tabellone, approfittane. Tieni sempre duro. Noi tutti facciamo il tifo per te”.