Badosa infuriata, Tsitsipas prova a calmarla ma lei la prende malissimo: cosa è successo

Badosa furiosa con Tsitsipas, cosa è successo

Durante un cambio di campo Badosa, seduta in panchina, si è lamentata con il suo angolo a causa del forte vento che ha reso molto difficili le condizioni di gioco. Presente nel box, Tsitsipas ha provato a calmare la spagnola, che però, su tutte le furie, non ha gradito e ha offerto ironicamente la racchetta al greco per invitarlo a scendere in campo al suo posto. "In realtà mi stavo riferendo al mio allenatore - ha spiegato Badosa al termine del match - Stefanos mi ha sostenuto molto. Penso che fosse più nervoso di me".