Australian Open, Bolelli e Vavassori volano agli ottavi: decisivi due tie break

Vittoria al cardiopalma nel doppio agli Australian Open per la coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori che si impone in una sfida combattuta con due tie break, 7-6(7/3) 7-6(7/4), contro l'altro italiano Luciano Darderi e l'ecuadoriano Diego Hidalgo. Da numero 3 del tabellone, la coppia italiana affronterà agli ottavi di finale quella spagnola formata da Pedro Martinez e Jaume Munar, che nel frattempo ha battuto Pavlasek-Rojer. La sfida è in programma per domenica 19 gennaio.

