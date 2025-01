Furia Djokovic, la stizzita polemica con il pubblico in Australia. Poi arriva la pace: "Andiamo a bere?"

Djokovic sulla polemica con il pubblico

In conferenza stampa, Djokovic ha spiegato che alcuni tifosi presenti sugli spalti della Rod Laver Arena lo hanno provocato durante tutto il match. Il serbo, a fine partita, ha voluto rispondere alle provocazioni e ha poi sottolineato: "C'è chi ha esagerato. Capisco che abbiano bevuto qualche drink di troppo, ma dal campo è frustrante. Se una persona ti dice cose che non vuoi ascoltare e ti provoca per più di un'ora, arrivo un momento in cui rispondi. Ho provato a tollerarlo, ma è arrivo un momento in cui ho dovuto rispondere" .