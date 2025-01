Sonego da impazzire, agli ottavi degli Australian Open per la prima volta: ecco chi sfiderà

Il riassunto del match

In un primo set molto equilibrato al servizio è Sonego ad avere le uniche chance di break. Sono quattro in totale, ma l'azzurro non le sfrutta e Marozsan riesce a portare il parziale al tie-break, dove si impone per 7 punti a 3. Equilibrio anche nel secondo set: Sonego non riesce ancora a convertire tre palle break che lo avrebbero portato avanti 5-4 e si arriva ancora al tie-break. Il piemontese riesce a pareggiare i conti dopo aver annullato tre set point consecutivi all'ungherese rimontando da 6-3. Nella terza frazione Sonego salva due palle break in apertura e poi prende il largo, facendo suo il set con lo score di 6-1 in mezz'ora. Stesso copione nel quarto: l'azzurro domina l'avversario e chiude la partita.