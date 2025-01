Sinner litiga con la tv dello spogliatoio prima della partita: cambia canale ma…

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Polo gialla e pantaloncino bianco, Jannik si sistema il colletto prima di riscaldarsi per il match del terzo turno contro Giron . Qualcosa però, nella palestra, attira la sua attenzione: la televisione non sta trasmettendo il canale giusto. Allora Sinner torna indietro e si mette all'opera, sotto l'attento sguardo di Cahill.

Sinner e il siparietto con la tv

Prova a smanettare, preme i pulsanti della tv e va a caccia del programma, anche se non riesce immediatamente a capire come fare. Forse Jannik si è ricordato di Musetti e della sfida contro Shelton, in campo prima della sua partita. Un'occhiata all'amico e collega, dunque. Può darsi. Sicuramente, a giudicare dall'energia e dalla foga con cui Sinner cambia il canale, doveva essere qualcosa di veramente importante.