Sinner-Rune, Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner accede agli ottavi di finale degli Australian Open . Dopo i successi su Nicolas Jarry e Tristan Schoolkate , il numero uno al mondo ha superato senza particolari problemi lo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 6-3 6-4 6-2. Per un posto nei quarti di finale affronterà il danese, testa di serie numero 13, Holger Rune .

Sinner agli ottavi, quando si gioca il match e l'orario ufficiale

Il match tra Sinner e Rune, valido per gli ottavi di finale degli Australian Open, andrà in scena lunedì 19 gennaio sulla Rod Laver Arena con orario ancora da definire.

Sinner agli ottavi, i precedenti

In perfetta parità i precedenti tra Sinner e Rune con due vittorie a testa. Il prossimo incontro romperà l'equilibrio.

Sinner agli ottavi, dove vederla in tv

Tutti i match degli Australian Open 2025 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Australian Open, il montepremi

PRIMO TURNO – € 79.367

SECONDO TURNO – € 120.254

TERZO TURNO – € 174.368

OTTAVI DI FINALE – € 252.533

QUARTI DI FINALE – € 399.844

SEMIFINALISTA – € 661.396

FINALISTA – € 1.142.411

VINCITORE/VINCITRICE – € 2.104.440