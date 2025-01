Panatta ironico sull’outfit di Giron, e non solo: "Sembrano bagnini"

Adriano Panatta ha bacchettato alcuni tennisti presenti all'Australian Open per l'outfit scelto per il torneo in corso in Oceania. La leggenda del tennis ha preso di mira in primis Giron, l'ultima avversario di Sinner, che è stato spazzato via in tre set dal campione italiano. La divisa non è proprio piaciura a Panatta, che è risultato ironico sui social.