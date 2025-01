Australian Open, ottavi di finale: il tabellone completo. Chi sfidano Sinner, Alcaraz e Djokovic

Con la sfida tra Miomir Kecmanovic e Holger Rune si è completato il quadro degli ottavi di finale maschili degli Australian Open. Ad avere la meglio è stato il tennista danese, che si è imposto con il punteggio di 6-7(5) 6-3 4-6 6-4 6-4 riuscendo a guadagnarsi il prossimo turno con il numero uno al mondo e detentore del titolo, Jannik Sinner, in una parte di tabellone nella quale sono rimaste in corsa solamente quattro teste di serie: oltre all'azzurro, e al numero 13 Rune, anche la numero 8 Alex De Minaur e la numero 21 Ben Shelton. Al primo turno è infatti arrivata la sorprendente sconfitta di Stefanos Tsitsipas, testa di serie n.11, e quella di Andrey Rublev (n.9); poi, al secondo turno, l'eliminazione di Daniil Medvedev, numero 5, per mano del giovanissimo Learner Tien e al terzo quella di Taylor Fritz, numero 4, contro Gael Monfils. Nella stessa parte di tabellone di Sinner è inserito anche il secondo italiano ancora in corsa a Melbourne, ovvero Lorenzo Sonego, che potrebbe essere avversario dell'altoatesino in semifinale.