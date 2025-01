Ben Shelton e la strana dichiarazione su Musetti: “Non volevo fosse mio papà”. Cosa significa

ROMA - Ben Shelton ha eliminato il nostro Lorenzo Musetti agli Australian Open. Il tennista americano va avanti nel tabellone con il risultato di 6-3 4-6 6-4 7-6. Una partita molto combattuta, decisa nel tie-break del quarto set. Ora Monfils, poi uno tra Sonego e Tien agli eventuali quarti. "Ho avuto un sacco di grandi vittorie in questo stadio, nella John Cain Arena. Qui non ho mai perso. Sicuramente mi godrò questa vittoria per il prossimo giorno e mezzo”, le parole di Shelton.