Delusione Errani e Paolini: eliminate al secondo turno degli Australian Open

Eliminazione a sorpresa per Sara Errani e Jasmine Paolini agli Australian Open. La coppia vincitrice dell'oro olimpico a Parigi viene eliminata al secondo turno nel tabellone di doppio femminile, per mano Mirra Andreeva e Diana Shnaider. La coppia russa, battuta dalle azzurre proprio nella finale a cinque cerchi di agosto scorso, si impone in due set con un doppio 7-5 in un'ora e 36 minuti. Fatali per le due italiane i break subiti, sia nel primo che nel secondo set, in occasione del dodicesimo game. Eliminata nel doppio anche Lucia Bronzetti, impegnata in coppia con l'ucraina Anhelina Kalinina: passano brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund in due set, con lo score di 6-0 7-6(5).