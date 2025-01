Musetti cuore d'oro: il regalo speciale all'ex calciatore dopo l'eliminazione 

Nella prima mattina italiana di sabato, è terminata l'avventura di Lorenzo Musetti nell'Australian Open 2025 . Dopo aver battuto Arnaldi nel derby italiano e Shapovalov , si è dovuto arrendere al terzo turno a Ben Shelton , condizionato anche da alcuni problemi di respirazione . Ma l'eliminazione non lo ha scoraggiato.

Musetti e il regalo speciale al figlio di Diamanti

Anzi, Musetti si sta godendo le ultime ore a Melbourne e ha preso l'occasione per fare un regalo speciale al figlio di Alessandro Diamanti. I due, legati dalle origini toscane (Musetti è di Carrara, Diamanti di Prato), sono amici e l'ex calciatore, trasferitosi da anni in Australia, ha seguito il percorso del tennista in questi Australian Open. Nelle storie Instagram del suo profilo, Diamanti ha pubblicato un video dove Musetti regala una sua racchetta a Taddeo Gino, terzogenito dell'ex Bologna.