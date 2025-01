Sorpresa speciale per Sinner all'allenamento: ecco chi è andato a sostenerlo

Giornata dedicata all'allenamento per Jannik Sinner, alla vigilia degli ottavi di finale agli Australian Open contro Holger Rune. Tribune ovviamente piene per il numero uno, acclamato dai tifosi durante tutta la sessione in campo. "Siamo orgogliosi di te", l'urlo che arriva dagli spalti per l'altoatesino, concentrato al 100% anche quando non si tratta di un incontro vero e proprio. Non solo centinaia di fans, perché le telecamere hanno pizzicato anche il fratello Mark Sinner, volato a Melbourne per sostenere Jannik. Nato in russia, Mark è stato adottato all'età di nove mesi dalla famiglia SInner, due anni prima che nascesse Jannik.