Coco Gauff, Tik Tok bloccato: lei non ci sta e lo scrive sulla telecamera

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Prosegue l'avventura di Coco Gauff agli Australian Open , dove ha battuto la svizzera Bencic in rimonta conquistando un posto ai quarti di finale . Ad aver attirato l'attenzione del pubblico, però, è stata la dedica sulla telecamera della tennista americana, che ha scritto: " Rip TikTok Usa ", in riferimento al ban degli Stati Uniti imposto al celebre social.

Gauff sul ban di TikTok: "In qualche modo tornerà"

Coco Gauff è infatti una delle tenniste più attive sui social, e specialmente su TikTok dove conta 750mila follower e oltre 22 milioni di like. Negli Stati Uniti un lungo processo e una particolare legge hanno portato al ban dell'applicazione cinese, che anziché procedere con la vendita ad un altro proprietario ha deciso di chiudere in America, con il ban diventato ormai effettivo e l'app inutilizzabile dagli utenti americani. E proprio nel giorno della "morte" di TikTok negli Stati Uniti, la tennista ha voluto lasciare questa dedica: "Non si può più accedere negli Stati Uniti. Dopo la partita non sono riuscita ad accedere dal mio telefono. Ma ho la sensazione che in qualche modo TikTok tornerà".