Cahill si schiera sul caso Djokovic e attacca il giornalista: “Inappropriato” 

Il caso Djokovic sta facendo discutere tanto in Australia . Nole si è rifiutato di fare l'intervista post match con Jim Courier sulla Rod Laver Arena dopo la vittoria agli ottavi con Lehecka , per gli insulti offensivi del giornalista Tony Jones di Channel 9 verso di lui e dei tifosi serbi. Sulla vicenda si è espresso anche Cahill , super coach di Sinner. Darren è australiano e conosce bene il giornalista. Su quello che è accaduto ha dato ragione a Djokovic.

Le parole di Darren Cahill in diretta tv

"Tony Jones conduce anche un programma di calcio - ha detto Cahill ospite nello studio di Espn agli Australian Open - che è un programma ironico piuttosto forte per il football australiano, che è molto popolare qui. Lavora nel settore da anni e anni. Sono sicuro che stesse provando ad essere divertente ma è stato inappropriato. E non biasimo Novak per essersi offeso. Soprattutto per quello che Novak ha passato qui l'anno del covid, considerando quanto è stato trattato male. Penso che abbia tutto il diritto di pretendere delle scuse, e che il suo comportamento in campo abbia perfettamente senso".

Cahill, dopo Sinner futuro da commentatore in tv?

Sinner ha rivelato pochi giorni fa che questo sarà l'ultimo anno con Cahill al suo fianco. Il super coach australiano, che quest'anno compirà 60 anni, avrebbe deciso di lasciare il circuito per avere più tempo libero da dedicare alla famiglia. Nella veste di commentatore tv si trova molto a suo agio, potrebbe essere questo il suo futuro. Ma, come poi ha detto Jannik, in un anno possono cambiare tante cose. Lo sperano i tifosi del tennista italiano, che hanno soprannominato Darren "Papà", dopo che lo ha portato ad essere numero uno al mondo.