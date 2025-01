Quando giocherà i quarti di finale Sinner agli Australian Open: orario e avversario possibile

Quando gioca Sinner ai quarti di finale

Grazie alalle prime ore del mattino in Italia, il numero uno centra l'accesso ai quarti di finale e può continuare a rincorrere il bis nello Slam down-under. L'obiettivo è chiaramente quello di raggiungere l'atto conclusivo e giocarsi il secondo titolo a Melbourne, ma prima l'altoatesino dovrà pensare a scendere in campo nel match dei quarti.

Jannik Sinner scenderà in campo per i quarti di finale nella giornata di mercoledì 22 gennaio, con orario ancora da definire. L'avversario sarà il vincente della sfida tra lo statunitense Alex Michelsen e l'australiano Alex De Minaur, in programma alle ore 10 di lunedì.