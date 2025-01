Sinner-Sonego, storico derby italiano agli Australian Open: quando potrebbero sfidarsi

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego potrebbero sfidarsi in un derby agli Australian Open? I due sono gli unici italiani rimasti in corsa nei tabelloni di singolare dello Slam di Melbourne. Dopo aver battuto a pochi minuti di distanza Holger Rune e Learner Tien, sono diventati infatti la seconda coppia italiana a raggiungere i quarti di finale in questo torneo, dopo che sempre Sinner ci era riuscito contemporaneamente a Berrettini nel 2022. Quando potrebbero affrontarsi, quindi, i due azzurri agli Australian Open?