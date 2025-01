Panatta preoccupato da Sinner: "Non stava in piedi". Poi elogia Sonego: "Il vero risultato lo ha fatto lui"

Panatta elogia Sinner , ma ancora di più Sonego . Jannik ormai ci ha abituato a questi risultati e queste prestazioni, invece Lorenzo ha compiuto un'impresa centrando a 29 anni per la prima volta i quarti degli Australian Open : “Sinner stamattina l’ho guardato alle 4 - dice Panatta a Rainews24 - mi ero messo la sveglia per vedere il primo match vero di Jannik agli Australian Open. Ero molto preoccupato perché non stava bene, non so cosa abbia avuto, ma non stava quasi in piedi. Poi si è ripreso ed è andata bene. Quando Sinner gioca bene, Rune è ancora troppo lontano".

Panatta: "Il vero risultato lo ha fatto Sonego"

Sonego ha battuto Tien in quattro set, un'impresa da incorniciare: "Il vero risultato lo ha fatto Sonego, per cui molto bene, due italiani nei primi otto dello Slam. Djokovic giocherà con Alcaraz e vedremo, anche per lui sarà la prima partita vera. Peccato per Paolini che ha perso con Svitolina. È un bel torneo, adesso si entra nel vivo. Bravissimo Sonego, lui di mestiere fa proprio il giocatore, non si batte mai da solo come fanno tanti giocatori. A me piace molto. L’astro nascente del tennis mondiale è il brasiliano Fonseca, da non confondere con l’ex tecnico del Milan. È un fenomeno, secondo me alla fine dell’anno sarà tra i primi 10".

Panatta su Napoli e Inter

C'è spazio anche per un commento sul campionato italiano, con Napoli e Inter in fuga in campionato: “Kvaratskhelia? Credo che De Laurentiis abbia fatto una bella operazione, lo ha preso a 10 e lo ha venduto a 70-80 milioni. Il Napoli è la squadra più divertente, l’Inter è più solida e forte, ma può avere momenti di calo, come li ha avuti la squadra di Conte”.