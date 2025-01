Wada, per Swiatek niente ricorso: tutte le anomalie rispetto a Sinner

Niente ricorso della Wada al Tribunale Arbitrale dello Sport contro la decisione sul caso doping di Iga Swiatek. Tramite un comunicato, l'agenzia mondiale antidoping ha spiegato di aver "chiesto consiglio a un consulente legale esterno, che ha ritenuto che la spiegazione della contaminazione dell'atleta fosse ben dimostrata, che la decisione dell'ITIA (Agenzia Internazionale per l’Integrità del Tennis, ndr) fosse conforme al Codice mondiale antidoping e che non ci fossero basi ragionevoli per appellarsi al Cas". Ad agosto, l'ex numero uno del ranking femminile era risultata positiva alla trimetazidina. Swiatek ha quindi saltato i tornei di Seoul, Pechino e Wuhan tra settembre e ottobre, perdendo anche il premio in denaro del Wta di Cincinnati, svoltosi subito dopo il test positivo. Ma qual è la differenza con Sinner , che potrebbe aver spinto la Wada a intraprendere una strada diversa ed evitare il ricorso?

Cosa cambia dal caso Sinner

Nel caso Sinner, l’Itia aveva dichiarato Jannik innocente dopo essersi rivolta a un tribunale indipendente. Con Swiatek invece ha comunicato che la tennista ha accettato la pena di un mese, già scontata durante il 2024. Ci sono poi alcune differenze significative tra i singoli casi, ma la certezza è che la Wada non ricorrerà al tribunale arbitrale, avendo quindi accettato la sospensione di un mese comminata dall'Itia. Per Sinner, invece, si attende l'udienza al Tas calendarizzata tra il 16 e il 17 aprile. Per il suo caso, la Wada chiede una sospensione da uno a due anni.

Sinner-Swiatek: la differenza nella decisione dell'Itia

C'è poi una differenza anche tra le due sentenze dell'Itia, quella dell'assoluzione di Sinner e della squalifica di un mese a Swiatek. Per Sinner si parla di “nessuna colpa o negligenza”: Jannik ha dimostrato che non poteva in nessun modo sapere che le mani del fisioterapista Giacomo Naldi fossero contagiate con il Clostebol. Per Swiatek si parla di “Nessuna colpa o negligenza significativa”. Il termine “significativa” cambia più di quanto si pensi il senso della frase. Swiatek infatti ha assunto la sostanza in prima persona e quindi teoricamente, anche se la possibilità è remota, avrebbe potuto sospettare un contagio.