Bertolucci: “Sinner contro Rune in stato comatoso". Poi la battuta su Kalinskaya e Sabalenka sexy

Panatta in macchina, Bertolucci da Verona, il filo conduttore è quello che accade a Melbourne. Come al solito "La telefonata" - il loro podcast - tra le due leggende del tennis azzurro accende il dibattito senza freni né veli e resta sulla scia dell'attualità: inevitabile il confronto su Sinner e Rune , sul "drammone" - così come lo definisce Bertolucci - sfiorato dopo il medical timeout di Jannik. A sorpresa invece il passaggio sulle "sexy" tenniste Kalinskaya e Sabalenka , entrate anche loro nella conversazione telefonica.

Bertolucci e Panatta su Sinner e Kalinskaya

"Gli dei hanno protetto Sinner, era in uno stato quasi comatoso", spiega Bertolucci. Che insieme al suo amico etichetta Rune come "scialacquatore e scienziato" allo stesso tempo, capace sia di sprecare tanto sia di inventare giocate pazzesche. La telefonata, poi, passa per Sonego e Djokovic e arriva fino all'"analisi" su due tenniste in particolare: "Tu la Sabalenka la trovi sexy?", irrompe Panatta. Risposta decisa in pieno stile Bertolucci: "Ci sono dei momenti in cui non mi dispiace". Lo scambio si allunga: "Molto carina è la fidanzata di Sinner (Kalinskaya, ndr), dai. Si può dire o i social si scatenano?", chiede Adriano. Paolo, ridendo, chiude il punto e la discussione: "Non so se è ancora fidanzata". Stop alle telefonate.