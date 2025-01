Australian Open, Zverev, Badosa e Bolelli-Vavassori passano in semifinale

Alexander Zverev batte Tommy Paul per 7-6(7-1) 7-6(7-0) 2-6 6-1 in 3 ore e 32 minuti di gioco e accede alla semifinale nel singolo maschile agli Australian Open. Si tratta della terza qualificazione in carriera per il tennista tedesco e la seconda consecutiva. Il prossimo avversario del numero 2 al mondo sarà il vincitore della sfida tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Nel singolo femminile, Paula Badosa è in semifinale per la prima volta in un Major dopo aver battutto la statunitense Coco Gauff per 7-5 6-4. La spagnola affronterà al prossimo turno la vincente del match tra la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka e Anastasia Pavlyuchenkova. Sarà anche azzurra la semifinale del doppio maschile con la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori che accede al penultimo atto del torneo australiano dopo aver battutto 6-4 7-6(3) i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral. Non avendo mai perso neanche un set da inizio competizione, i due tennisti italiani se la vedranno con lo svedese Andre Goransson e l'olandese Sem Verbeek.