Sinner, l'orario ufficiale della sfida contro De Minaur ai quarti degli Australian Open

Dopo aver vinto una partita più complicata del previsto contro Holger Rune, 6-3 3-6 6-3 6-2, per approdare ai quarti di finale degli Australian Open, Jannik Sinner troverà ora sulla sua strada il beniamino di casa e numero 8 del tabellone Alex De Minaur, che ha perso un solo set finora durante tutto il corso del torneo. I precedenti sorridono al numero uno al mondo, che si è imposto in tutti e nove i precedenti con l'australiano cedendo in totale solamente due set all'avversario. La sfida tra Sinner e De Minuar andrà in scena sulla Rod Laver Arena alle 9:30 del mattino italiano(le 19:30 locali).