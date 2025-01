Zverev furioso per una piuma, se la prende con l'arbitro: "Incredibile..."

Alexander Zverev ha conquistato l'accesso alle semifinali degli Australian Open. In apertura di programma il numero 2 del mondo si è imposto con il punteggio di 7-6(1) 7-6(0) 2-6 6-1 su Tommy Paul, tennista statunitense che a partire dalla prossima settimana farà il suo ingresso in Top 10. Una partita complicata per il tedesco, che ha avuto bisogno di due tie-break vincere i primi due set della partita dopo essersi trovato in svantaggio di un break in entrambi i parziali. Non sono infatti mancati i momenti di nervosismo per Zverev, che nel corso della seconda frazione non ha gradito la decisione del giudice di sedia di interrompere uno scambio a causa di una piuma caduta sul campo.