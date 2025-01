Le condizioni di Sinner, cosa ha svelato l’allenamento di oggi: ci sono nuove certezze

Non ne voglio troppo parlare, non voglio entrare nei dettagli" - ha poi detto al termine della sfida Sinner, che non ha voluto specificare la natura del suo malessere. Intanto, l'altoatesino sta continuando a preparare il quarto di finale che lo vedrà opposto al numero 8 del tabellone, Alex De Minaur, ed è sceso in campo regolarmente per allenarsi.

I problemi fisici accusati nella sfida connon hanno fermato, che nonostante le difficoltà è alla fine riuscito ad avere la meglio con il punteggio di 6-3 3-6 6-2 6-1 sul tennista danese per approdare ai quarti di finale degli. Il numero uno al mondo ha stretto i denti nel momento di maggiore apprensione nel terzo set dopo un medical timeout durato undici minuti. "