Come Djokovic ha spiazzato Alcaraz: la mossa decisiva nel momento più delicato

L'urlo finale e gli occhi spiritati rendono al meglio l'immagine di un campione che a 37 anni conserva intatta la fame di un ventenne. Djokovic è veramente infinito, anche quando tutto sembra girargli contro e quando un fuoriclasse del tennis come Alcaraz lo costringe alla rimonta nei quarti degli Australian Open . E poco importa se un problema all'inguine gli impone il medical timeout e cinque minuti di stop, Djokovic ha la grande forza e la rara capacità di rimanere dentro, dentro al gioco e dentro alla lotta di nervi che un match come questo pretende.

Come Djokovic ha battuto Alcaraz

Quando Alcaraz mette a segno il break del 5-4 nel primo set e Nole chiede l'intervento del fisioterapista, la partita sembra già indirizzata. Quando poi, alla ripresa del set, Carlos chiude sul 6-4, la sensazione di una partita scontata appare più concreta. E invece è in quel momento che il serbo costruisce la sua vittoria, il suo capolavoro di tattica e intelligenza. E' in quel momento che, complice il guaio fisico, stravolge la strategia variando il suo gioco e sorprendendo Alcaraz: Djokovic accorcia gli scambi, non dà respiro a Carlos, risponde con più aggressività, tira tutto, non calcola ma rischia. E lo fa sia di dritto sia di rovescio rifiutando l'idea di sottoporsi al palleggio prolungato, allo scambio lungo, in cui lo spagnolo è quasi imbattibile. Non a caso Alcaraz comincia a sbagliare molto di più, abbassa la sua percentuale di prime vincenti e alza gli errori sulla seconda, consegnandosi man mano alla volontà del serbo.

Djokovic totale: i numeri

Il dolore all'inguine nel frattempo è passato o comunque è stato gestito, il che non è un dettaglio ma solamente l'ennesima virtù di uno dei talenti più puri che il tennis abbia mai visto. Qualcuno ha pensato ad un "finto" infortunio, ad una strategia per guadagnare tempo e rifiatare. E anche se così fosse? Djokovic sa giocare su tutti i livelli, tattici e mentali, è dominatore assoluto dei momenti cruciali della gara: ha saputo invertire la rotta nei minuti più complicati e difficili, adattandosi e trasformandosi. Anche i numeri alla fine gli danno ragione: 58% di punti dopo la seconda, meno errori non forzati (27) di Alcaraz (40), 5 risposte vincenti contro le 2 dello spagnolo. Ah, e dodicesima semifinale agli Australian Open raggiunta, la 50esima negli Slam in carriera. L'urlo finale e quegli occhi spiritati ribadiscono, ancora una volta, che genio tennistico abbiamo di fronte.