Djokovic e Alcaraz, scintille in conferenza stampa: infortunio simulato? Carlos risponde così...

Novak Djokovic ha conquistato la sua cinquantesima semifinale in carriera in un torneo del Grande Slam . Il tennista serbo ha avuto la meglio nel quarto di finale da sogno con Carlos Alcaraz , che si è dovuto arrendere con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 6-4. Eppure, la partita sembrava essersi messa in discesa per lo spagnolo che era riuscito a far suo il primo set dopo aver recuperato un break di svantaggio e con Djokovic che, almeno all'apparenza, sembrava patire un problema fisico di natura muscolare. Un fattore che si è poi rivelato decisivo nel cambio tattico adottato dal 24 volte campione Major, che ha colto di sorpresa Alcaraz.

Djokovic-Alcaraz, botta e risposta in conferenza stampa

In conferenza stampa, Alcaraz ha parlato del problema fisico di Djokovic e ha espresso qualche dubbio sulla natura del problema: "Abbiamo visto tutti che Novak ha sofferto nel secondo set, faceva fatica a muoversi. Si vedeva che soffriva. Poi nel terzo e nel quarto non sembrava che qualcosa non andasse in lui. Non dico che lo ha fatto per lo spettacolo. Semplicemente abbiamo visto tutti che nel secondo set soffriva e poi nel terzo e nel quarto è stato bravo" . È quindi arrivata l'inevitabile risposta di Djokovic: "Ho cercato di sfruttare le circostanze a mio vantaggio prendendo l'iniziativa negli scambi e approfittando dei suoi dubbi. Mi sono trovato anche io nella situazione in cui il tuo avversario ha dei problemi ma continua a giocare sentendosi meglio man mano che la partita avanza. In quel momento vai in panico. Capisco la sensazione che ha provato. Non mi sentivo bene nel secondo set, ma ho provato a giocare in maniera più aggressiva. Mi sono sentito meglio con il passare dei minuti, soprattutto verso la fine del secondo set. Mi dispiace per lui, capisco non sia comodo giocare contro un giocatore che potrebbe ritirarsi. Ho la sensazione che stesse guardando me più che sé stesso" .