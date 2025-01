Sinner-De Minaur diretta Australian Open: segui il quarto di finale, tennis oggi LIVE

Jannik Sinner scende in campo per i quarti di finale degli Australian Open contro De Minaur. Il numero uno al mondo si è preparato per essere al top, dopo il malore che aveva rischiato di compromettere il suo cammino agli Australian Open agli ottavi di finale con Rune. L'orario serale sicuramente è positivo, perché non ci sarà il caldo asfissiante sofferto nella sfida contro il danese. Sinner alle 6 ora italiana si è allenato sul campo indoor. Se dovesse passare il turno sfiderebbe il vincente tra Sonego e Shelton.