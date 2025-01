Shelton è indemoniato con Sonego, si schianta sui tabelloni e si rialza facendo le flessioni

È andato a Ben Shelton il penultimo quarto di finale del tabellone maschile degli Australian Open . Il tennista statunitense, numero 21 del tabellone, ha eliminato Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-4 7-5 4-6 7-6(4) al termine di una partita giocata ad altissimo livello da parte dell'azzurro, che ha pagato qualche imprecisione di troppo nel tie-break del quarto set mancando la possibilità di allungare la partita al quinto, dove l'inerzia sarebbe senza dubbio stata in suo favore.

Shelton, che difesa: finisce contro i tabelloni

Battendo Sonego, Shelton ha raggiunto la seconda semifinale Slam della sua carriera dopo quella giocata nel 2023 agli US Open. Lo statunitense, che attende il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, ha saputo tenere alta la concentrazione nel momento più complicato della sua partita anche grazie ad alcune strenue difese, come quella nel tie-break del quarto set quando per recuperare una volée di Sonego si è scagliato contro i tabelloni pubblicitari, rialzandosi poi facendo le flessioni.