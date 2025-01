Sonego eliminato, il bellissimo gesto da leader di Sinner negli spogliatoi: si avvicina e...

Niente semifinale in Australia per Lorenzo Sonego che è uscito sconfitto dal match contro Ben Shelton . Dopo 3 ore 52 minuti di una gara combattutissima lo statunitense ha trionfato in quattro set (6-4 7-5 4-6 7-6 (4)) sul tennista azzurro che è uscito a testa alta dal torneo, ma anche con un po' di delusione .

Il bel gesto di Sinner negli spogliatoi

A confortarlo è stato Jannik Sinner che, prima del quarto di finale contro l'australiano De Minaur, si è avvicinato per andare a rincuorarlo mentre Sonny era impegnato nel defaticante suil tapis roulant. Il numero uno del mondo, passando in palestra per raggiungere il suo team, si è fermato ad abbracciare il proprio compagno di Davis, con tanto di pacca sulla spalla, per provare a incoraggiarlo dopo l'enorme delusione per la mancata qualificazione in semifinale. Tra i due c'è un'amicizia di lunga data: si stimano tantissimo e si frequentano anche fuori dal circuito Atp. Quello di Sinner, che si è fermato a salutare anche tutto lo staff di Sonego, è stato un gesto da vero leader.