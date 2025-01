Sinner-Shelton: orario, quando si gioca e dove vedere in tv la semifinale degli Australian Open

Jannik Sinner accede alla semifinale degli Australian Open. Una partita dominata in lungo e in largo da parte del numero uno al mondo, che si è imposto su Alex De Minaur con il netto punteggio di 6-3 6-2 6-1. Per un posto in finale l'azzurro affronterà la testa di serie numero 21 del tabellone Ben Shelton, che ha eliminato Lorenzo Sonego. Alexander Zverev e Novak Djokovic i protagonisti dell'altra semifinale.