Sinner non ha dubbi su Djokovic-Alcaraz: "È la rivalità migliore nel tennis"

Una prestazione sensazione per conquistare la sua seconda semifinale consecutiva agli Australian Open: Jannik Sinner domina Alex De Minaur con il punteggio di 6-3 6-2 6-1 e fa un altro passo importante verso la conquista del titolo di Melbourne. Prossimo avversario del numero uno al mondo sarà Ben Shelton, che ha eliminato Lorenzo Sonego. I precedenti dicono 4-1 in favore dell'azzurro. “Oggi sentivo tutto, in giornate come queste prendere subito break rende tutto più facile - ha commentato Sinner sul match al termine della partita -. L’atmosfera è stata straordinaria. Partite come queste possono cambiare in un attimo, sono contento della mia prestazione. Ieri è stata una giornata tranquilla, ho palleggiato 40 minuti, i miei coach mi hanno scaldato bene. Sono giovane, ho recuperato in fretta”.