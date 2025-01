Provocazione diretta dell’ex tennista a Sinner e Alcaraz: “Avrebbero vinto uno Slam se…?”

"Quanti Slam avrebbero vinto Sinner e Alcaraz nel periodo migliore di Djokovic, Federer e Nadal? E quanti ne avrebbero vinti Roddick e Murray in questo momento?". La provocazione è lanciata su "X" da Mardy Fish, tennista americano ex numero 7 del mondo, che ha fatto discutere sui social nel corso di questi Australian Open. A rispondere sotto il tweet dell'ex giocatore statunitense è stato lo spagnolo Feliciano Lopez: "L'unica cosa che posso garantire, è che avrebbero vinto zero Roland Garros con Rafa (Nadal, ndr) nel suo momento migliore", ha ribattuto.