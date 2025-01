De Minaur, botta e risposta sui social dopo la sconfitta con Sinner: e interviene Kyrgios

La decima sconfitta di Alex De Minaur contro Jannik Sinner ha fatto parlare e non poco. Dopo la vittoria in tre set del numero uno, nel match dei quarti di finale agli Australian Open, i precedenti sempre più ingenerosi per il tennista di casa hanno scatenato polemiche di tifosi e non solo. "De Minaur ha zero fiducia di poter competere con Sinner, figuriamoci di poterlo battere - ha scritto il blogger Pavvy G -. Brutta prestazione da parte sua". Sotto il suo post su "X" è spuntata la risposta dello stesso De Minaur: "E' un peccato che tu non sia mai diventato un giocatore abbastanza bravo da poter affrontare Jannik - la replica -. Sono sicuro che avresti ottenuto risultati migliori e avresti saputo come batterlo".