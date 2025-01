Australian Open, la Sabalenka va in finale: Badosa battuta 2-0

ROMA - Aryna Sabalenka non lascia scampo a Paula Badosa e per il terzo anno di fila è in finale agli Australian Open. Dopo qualche incertezza nel quarto contro la Pavlyuchenkova, la 26enne bielorussa, numero uno del mondo e del seeding, torna a sfoggiare il suo miglior tennis sul cemento australiano e mette fine alla corsa della spagnola per 6-4 6-2 in un'ora e 26 minuti di gioco.