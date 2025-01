Djokovic non si allena, la stampa australiana lo attacca: “Strani infortuni…”

Ancora scintille tra Novak Djokovic e i media australiani. Dopo la polemica con Channel 9, motivo per il quale Nole ha evitato di partecipare all'intervista in campo in seguito alla vittoria con Jiri Lehecka agli Australian Open, i giornali di casa sono tornati a parlare in maniera ironica dell'ex numero uno del mondo. "In quali direzioni puoi andare quando sei il più grande? Il mondo non basta - si legge in un editoriale pubblicato da "The Age" -, tu devi essere il più messianico, il più avverso ai peccati, il migliore nello sconfiggere il dolore, quello che ha più volontà, il più vero, il più falso…". A far discutere ulteriormente in quel di Melbourne potrebbe essere, in queste ore, la scelta di Djokovic di non allenarsi alla vigilia della semifinale con Alexander Zverev.