Billie Jean King Cup, ecco dove si giocheranno le finali

Le finali della Billie Jean King Cup si giocheranno a Shenzhen per le prossime tre edizioni. Dopo il mancato approdo della Coppa Davis, che vedrà Bologna come prossima città ospitante, la Cina è riuscita a garantirsi l'organizzazione del torneo per nazioni femminile dal 2025 al 2027. La prossima edizione vedrà l'Italia difendere il titolo dopo quello conquistato a Malaga a novembre 2024, quando le ragazze capitanate da Tathiana Garbin hanno sconfitto la Slovacchia in finale. "La Cina ha subito un'enorme impennata per quanto riguarda la popolarità del tennis, con oltre 20 milioni di persone che praticano questo sport. Questo la rende la seconda nazione per numero di giocatori a livello mondiale", ha commentato David Haggerty, presidente della Itf.