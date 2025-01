Roddick svela il segreto di Shelton contro Sinner: "Se vuole batterlo deve fare solo una cosa"

Ben Shelton può battere Jannik Sinner agli Australian Open? Sì, ma avrà un solo modo per farlo. Questo il pensiero espresso da Andy Roddick, secondo il quale l'italiano rimane il grande favorito per approdare in finale. "Ben deve prendersi ripetutamente grossi rischi nella partita se vuole avere una possibilità di creare problemi al numero uno del mondo - le parole dell'ex tennista statunitense durante il podcast "Served with Andy Roddick" -. Sinner cercherà di insistere sul rovescio di Shelton, mentre lui dovrà cercare di ridurre al minimo gli scambi e appena si presenta l’opportunità essere aggressivo osando anche qualcosa. E’ l’unico modo che ha per vincere".