Djokovic perde il primo set e si ritira: Zverev è il primo finalista degli Australian Open

Con un incredibile colpo di scena e tra i fischi del pubblico si è interrotta dopo appena un'ora e 20 minuti di gioco la prima semifinale degli Australian Open. Novak Djokovic ha infatti deciso di ritirarsi al termine del primo set perso al tie-break per 7 punti a 5, cedendo il passo ad Alexander Zverev che raggiunge a Melbourne la terza finale Slam della sua carriera dopo quelle perse agli US Open 2020 e al Roland Garros 2024. Il serbo, sceso in campo con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra, aveva già accusato un problema muscolare durante il quarto di finale vinto contro Carlos Alcaraz, che non gli aveva permesso di allenarsi nei giorni successivi alla partita.