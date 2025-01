Sinner-Zverev, finale Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Saranno Jannik Sinner e Alexander Zverev a contendersi il titolo deg li Australian Open 2025 . Nella finale più attesa, quella tra il numero uno e il numero due del tabellone, l'azzurro avrà la possibilità di riconfermarsi campione a Melbourne per conquistare il terzo trionfo Major della sua carriera, mentre il tedesco va ancora a caccia del suo primo sigillo. Se Zverev aveva aperto il programma delle semifinali staccando il pass per l'ultimo atto del torneo dopo il ritiro di Novak Djokovic , fermatosi a causa di uno strappo muscolare, Sinner si è imposto con il punteggio di 7-6(2) 6-2 6-2 su Ben Shelton dopo un avvio in salita.

Sinner-Zverev, quando si gioca il match e i precedenti

Il match tra Sinner e Zverev, valido per la finale degli Australian Open, andrà in scena domenica 26 gennaio sulla Rod Laver Arena a partire dalle ore 9:30. Zverev è in vantaggio 4-2 nel conto dei precedenti con Sinner. Il numero uno al mondo si è imposto per 7-6(9) 5-7 7-6(4) nell'ultima sfida andata in scena nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati dello scorso anno, mentre il tedesco è avanti 2-1 nei confronti a livello Slam: due vittorie agli ottavi degli US Open tra 2021 e 2023 e una sconfitta agli ottavi di finale del Roland Garros 2020.

Sinner, il cammino verso la finale

PRIMO TURNO – b. Nicolas Jarry 7-6(2) 7-6(5) 6-1

SECONDO TURNO – b. Tristan Schoolkate 4-6 6-4 6-1 6-3

TERZO TURNO – b. Marcos Giron 6-3 6-4 6-2

OTTAVI DI FINALE – b. Holger Rune(13) 6-3 3-6 6-3 6-2

QUARTI DI FINALE – b. Alex De Minaur(8) 6-3 6-2 6-1

SEMIFINALE – b. Ben Shelton(21) 7-6(2) 6-2 6-2

Zverev, il cammino verso la finale

PRIMO TURNO – b. Lucas Pouille 6-4 6-4 6-4

SECONDO TURNO – b. Pedro Martinez 6-1 6-4 6-1

TERZO TURNO – b. Jacob Fearnley 6-3 6-4 6-4

OTTAVI DI FINALE – b. Ugo Humbert(14) 6-1 2-6 6-3 6-2

QUARTI DI FINALE – b. Tommy Paul(12) 7-6(1) 7-6(0) 2-6 6-1

SEMIFINALE – b. Novak Djokovic(7) 7-6(5) ritiro

Sinner-Zverev, dove vederla in tv

Tutti i match degli Australian Open 2025 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Australian Open, il montepremi

PRIMO TURNO – € 79.367

SECONDO TURNO – € 120.254

TERZO TURNO – € 174.368

OTTAVI DI FINALE – € 252.533

QUARTI DI FINALE – € 399.844

SEMIFINALISTA – € 661.396

FINALISTA – € 1.142.411

VINCITORE/VINCITRICE – € 2.104.440